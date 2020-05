Coronavirus | la situazione di tutte le squadre di Serie A

Leggi su lapiazzettadellosport

(Di sabato 9 maggio 2020) Tempo di Lettura: 6 minuti Dopo le notizie uscite qualche giorno fa, sui contagi da Covid-19 tra le fila della Fiorentina e della Sampdoria, il ritorno in campo dellaA è ancora in bilico. Tra decreti e allenamenti idividuali o a piccoli gruppi, vediamo come stannoledel massimo campionato di calcio italiano. © Corriere dello Sport Atalanta Definitivamente negativo Sportiello, non si registrano nuovi contagiati. Bologna I tamponi verranno effettuati settimana prossima. Brescia Visite di idoneità, niente allenamenti per il momento. Cagliari Lunedì verranno effettuati i tamponi e i test sierologici. Fiorentina Dopo i 12 contagiati di marzo tra giocatori (Cutrone, Pezzella e Vlahovic) e altri dipendenti, ecco 6 nuovi positivi (3 giocatori, asintomatici, e 3 elementi dello staff tecnico-sanitario). Tra ...