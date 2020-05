Corea del Nord: Kim Jong-un riappare in pubblico, ma potrebbe trattarsi di un sosia (Di sabato 9 maggio 2020) Negli ultimi giorni sono circolate numerose indiscrezioni sul conto di Kim Jong-un, il leader NordCoreano ricomparso a sorpresa ad inizio maggio nel corso dell’inaugurazione di una fabbrica di fertilizzanti. L’evento sembrerebbe testimoniare lo stato di buona salute del 36enne dittatore, dopo tre settimane di voci circa una sua possibile grave malattia. Alcuni osservatori, però, hanno analizzato le immagini, rilevando particolari anomalie che lascerebbero pensare all’utilizzo di un sosia. Qual è il vero Kim Jong-un? Jennifer Zeng, attivista cinese per i diritti umani, ha pubblicato un tweet in cui compara le fotografie dell’ultima uscita di Kim Jong-un con quelle del passato. “Il Kim Jong-un apparso il 1° maggio è quello vero?”, si interroga la donna, facendo poi notare alcuni dettagli, come denti, orecchie e ... Leggi su thesocialpost Ufficiale : In Danimarca e Corea del Nord riparte il calcio

Giunta alla cosiddetta fase 2, la crisi pandemica è stata vissuta in Europa in modi diversi. C’è chi l’ha dovuta affrontare prima, come noi, e ha scelto la via dell’emergenza: chiusura, isolamento, al ...

Corea del Nord-Russia: Kim si congratula con Putin nella Giornata della Vittoria

Pyongyang, 09 mag 13:18 - (Agenzia Nova) - Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha inviato un messaggio di saluti e congratulazioni al presidente della Russia, Vladimir Putin, e al popolo russ ...

