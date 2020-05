Chi è Silvia Romano, ragazza appassionata, tra amore per lo sport e solidarietà (Di sabato 9 maggio 2020) Venti novembre duemiladiciotto. Quel giorno Silvia Romano, cooperante milanese, veniva sottratta alla sua attività umanitaria a Chakama, un villaggio a 80 chilometri da Malindi, in Kenya. Oggi, a quasi un anno e mezzo di distanza, la 25enne è finalmente libera.Ma chi è Silvia? Laureata pochi mesi prima del sequestro, nel febbraio 2018, in una scuola per mediatori linguistici per la sicurezza e la difesa sociale con una tesi sulla tratta di esseri umani, ma con un altro grande amore: lo sport. La giovane inizia a lavorare nella palestra ‘Pro Patria 1883’ di Milano per poi passare alla ‘Zero Gravity’, dove i colleghi ne parlano come una ragazza che “ama i bambini, la ginnastica” e “portata per aiutare la gente”.Gli studi e gli impegni sportivi non distraggono Silvia dalla solidarietà. Sul suo profilo Facebook ... Leggi su huffingtonpost Chi è Silvia Romano - la giovane italiana liberata dopo un anno e mezzo di prigionia

Silvia Romano - così è stata liberata a 30 km da Mogadiscio. Nella notte l’operazione degli 007 in collaborazione coi servizi turchi e somali

