Britney Spears | il padre ha dichiarato la sua demenza Spunta un documento choc

vogue_italia : Jeans a vita bassa? Ecco come li portavano nei primi anni 2000 Keira Knightley, Milla Jovovich e Britney Spears… - CorrNazionale : #BritneySpears regala una nuova cover del suo ultimo disco e i fan impazziscono: “Glory” era stato pubblicato nel 2… - zazoomblog : Britney Spears pubblica la nuova cover di “Glory” - #Britney #Spears #pubblica #nuova - livelifeVale : RT @andreafly1: Ho ufficialmente perso ogni speranza nel genere umano vedendo che Britney Spears è bloccata su iTunes dalla Dark Polo Gang.… - BITCHYFit : Britney Spears svela il mistero sulla nuova cover dell’album Glory -

Ultime Notizie dalla rete : Britney Spears

DonnaPOP

Il nome di Britney Spears continua a far notizia. Oltre a far parlare di sè per la sua vita professionale, la Spears è stata al centro di notizie discutibili sulla sua salute. Oggi, ad aggiungere part ...ROMA – Quattro anni fa, nel 2016, Britney Spears pubblicava il suo nono disco di inediti, “Glory”. Un progetto atteso ma, inspiegabilmente, ridimensionato dal team della popstar nonostante il lavoro a ...