«Big Little Lies»: le Monterey Five ritornano su Sky Atlantic Confidential (Di sabato 9 maggio 2020) Monterey sembra uscita da una di quelle cartoline che comunicano tranquillità e calore: le mamme prendono il caffè una volta accompagnati i figli a scuola e le famiglie sono tra le più rispettabili che una comunità possa desiderare. Eppure è proprio lì, dove tutto sembra insopportabilmente perfetto, che si nascondono le ombre e i segreti più oscuri. A portarli alla luce è la scrittrice Liane Moriarty, che nel 2017 cede i diritti a HBO per trarre una serie dal suo romanzo più famoso: Big Little Lies, la storia di un gruppo di amiche che, tra problemi famigliari e traumi da superare, si ritroverà coinvolto in un caso di omicidio dai contorni misteriosi. La serie, che raduna un cast stellare che va da Nicole Kidman a Reese Witherspoon, da Laura Dern a Shailene Woodley, è il primo titolo che si affaccia su Sky Atlantic Confidential, il pop-up channel powered by Vanity Fair che dall’8 al 28 maggio occupa il canale 111 di Sky proponendo storie al femminile che hanno fatto la storia della televisione. https://www.youtube.com/watch?v=8XgMvMpvCFI Leggi su vanityfair Da Sex and the City a Big Little Lies e The L Word - Sky Atlantic Confidential si mette da parte delle donne : la programmazione completa

The Young Victoria - su Rai 3 il film diretto dal regista di Big Little Lies e scritta dall’autore di Downton Abbey

Vi mancano terribilmente i cappuccini pieni di pettegolezzi e curiosità dei bar vicino a scuola dopo aver lasciato i figli all'entrata? Vi mancano la solidarietà femminile, le chiacchiere tra donne, i ...

Little Fires Everywhere arriva su Prime Video e sì, è la miniserie che devi vedere assolutamente a maggio

Se hai amato Big Little Lies con la sua storia di sorellanza e violenza, sappi che all'orizzonte c'è una miniserie che è pronta a tenerti incollata allo schermo allo stesso modo. Finalmente Little Fir ...

