Un’onda di fuoco che lascia il prato verde | il raro fenomeno dei pollini che bruciano è

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 maggio 2020) Une ipnotico si è verificato nel parco Cidacos de Calahorra (La Rioja), in Spagna: una vera e propria onda diattraversa ilndo dietro di sé l’erba di unbrillante e bruciando il bianco velo di lanugine di pioppo che si era accumulato al suolo. Un effetto ottico dovuto all’incendio dei semi di pioppo e che non ha avuto conseguenze pericolose, come spiegano i vigili delsul profilo non ufficiale Vigilantes&Bomberos Forestales de Castilla y León, fra i primi a postare questo video, diventato virale sui social. “In questo caso, la lanugine dei pioppi, invece di accumularsi, è scomparsa tra le fiamme perre unimpeccabile. Si tratta di unmolto ben tenuto e omogeneo, il fatto è che non c’è quasi mai polline distribuito sull’erba in quel modo, e di ...