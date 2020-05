Ue consente aiuti di Stato, ma solo per ricapitalizzare aziende in crisi dal 2020 (Di venerdì 8 maggio 2020) La ricapitalizzazione delle aziende non finanziarie in crisi a causa dell’emergenza coronavirus potrà avvenire con denaro pubblico “solo quando non ci siano soluzioni alternative”, il capitale investito dovrà essere “sufficientemente remunerato” e gli interventi non potranno riguardare aziende già in difficoltà prima del 31 dicembre del 2019. Questi alcuni dei paletti fissati dalla Commissione Ue nel dare oggi il via libera all’estensione delle deroghe già introdotte per gli aiuti di Stato il 19 marzo e il 3 aprile e consentire così l’intervento pubblico nel capitale e l’emissione di debito subordinato.“Continuiamo a lavorare in stretto contatto con i Paesi membri per assicurare che le imprese europee possano soddisfare l’urgente necessità di liquidità”, ha detto la ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 maggio 2020) La ricapitalizzazione dellenon finanziarie ina causa dell’emergenza coronavirus potrà avvenire con denaro pubblico “quando non ci siano soluzioni alternative”, il capitale investito dovrà essere “sufficientemente remunerato” e gli interventi non potranno riguardaregià in difficoltà prima del 31 dicembre del 2019. Questi alcuni dei paletti fissati dalla Commissione Ue nel dare oggi il via libera all’estensione delle deroghe già introdotte per glidiil 19 marzo e il 3 aprile e consentire così l’intervento pubblico nel capitale e l’emissione di debito subordinato.“Continuiamo a lavorare in stretto contatto con i Paesi membri per assicurare che le imprese europee possano soddisfare l’urgente necessità di liquidità”, ha detto la ...

BrigidiAgostino : RT @HuffPostItalia: Ue consente aiuti di Stato, ma solo per ricapitalizzare aziende in crisi dal 2020 - PdCepagatti : RT @HuffPostItalia: Ue consente aiuti di Stato, ma solo per ricapitalizzare aziende in crisi dal 2020 - HuffPostItalia : Ue consente aiuti di Stato, ma solo per ricapitalizzare aziende in crisi dal 2020 - UmbertoFilippin : @Giulio81610876 @NicoSenzaK @BelcariG @GiorgiaMeloni @FratellidItalia vedo un governo che multa un esercente che ma… - CamComReggioCal : Emergenza #Covid19 - Aiuti alle #imprese Approvata dal Consiglio camerale la variazione del Preventivo 2020 che con… -

Ultime Notizie dalla rete : consente aiuti Aiuti Ue per agricoltori e aziende in difficoltà Agronotizie Nove comuni dell'Oristanese entrano a fare parte delle "Zone svantaggiate"

Anche diversi Comuni dell'Oristanese faranno parte delle zone svantaggiate. Ad annunciarlo il consigliere regionale Emanuele Cera. Tra i comuni rientrano Baratili San Pietro, Milis, Mogoro, Nurachi, O ...

Il premier polacco: “Mosca ci ha occupato e l’Europa ha perso la memoria dei nostri eroi”

La seconda guerra mondiale si conclude con la resa tedesca e la firma tra Germania e gli alleati il 7 maggio di settantacinque anni fa, ed entra in vigore il giorno successivo perché Stalin voleva riv ...

Anche diversi Comuni dell'Oristanese faranno parte delle zone svantaggiate. Ad annunciarlo il consigliere regionale Emanuele Cera. Tra i comuni rientrano Baratili San Pietro, Milis, Mogoro, Nurachi, O ...La seconda guerra mondiale si conclude con la resa tedesca e la firma tra Germania e gli alleati il 7 maggio di settantacinque anni fa, ed entra in vigore il giorno successivo perché Stalin voleva riv ...