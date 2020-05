Torino: quarta notte accampati in piazza Palazzo di città per i clochard sfrattati dal dormitorio della Croce Rossa (Di venerdì 8 maggio 2020) Vertice in prefettura: "Stiamo valutando le singole situazioni". Ma il numero di senzatetto è arrivato a 40 Leggi su repubblica (Di venerdì 8 maggio 2020) Vertice in prefettura: "Stiamo valutando le singole situazioni". Ma il numero di senzatetto è arrivato a 40

