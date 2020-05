Sì al Mes, l’Eurogruppo si è accordato sulle linee di credito: per 10 anni a costi ‘irrisori’. Ma dopo?… (Di venerdì 8 maggio 2020) “Il solo requisito necessario a richiedere l’accesso alle linee di credito del Mes, sarà che gli Stati membri dell’area euro che richiedono sostegno si impegnino a utilizzare queste linee di credito per sostenere il finanziamento interno dei costi diretti e indiretti sanitari, di cura e di prevenzione dovuti alla crisi della Covid-19. Questo impegno sarà dettagliato sulla base di un Piano di risposta alla pandemia individuale, preparato sulla base di un modello, per qualsiasi strumento utilizzato nell’ambito del Pandemic Crisis Support”. Puntuale, come da previsioni (anche se ‘qualcuno’ era convinto del contrario), i ministri delle Finanze dell’Eurozona hanno trovato l’accordo in merito alle linee di credito anti pandemia da coronavirus del Mes. Il direttore del Mes: “Per 10 anni a poco sopra lo ... Leggi su italiasera Coronavirus - dall’Eurogruppo via libera al Mes senza condizionalita’

