Sabrina Salerno | “Ho avuto tre uomini nella mia vita”

Leggi su dilei

(Di venerdì 8 maggio 2020)si confessa, raccontando la sua vita sentimentale e svelando di aver amato solo tre. Star degli anni Ottanta e donna di successo, desiderata da molti, la cantante ha rivelato alcuni retroscena in un’intervista a I Lunatici di Rai Radio2. “Non ho mai rischiato di perdere la testa, l’ho sempre avuta sulle spalle – ha spiegato-. Ma in quel periodo di grande lavoro, ero alla ricerca del principe azzurro, cercavo l’amore, ma non mi si filava nessuno. Non mi si filava nessuno, lo giuro, mi innamoravo di persone che mi evitavano, mi sentivo molto sola. Mi dicevo che se il prezzo del successo era quello, forse non ne valeva la pena”. Laha ammesso di averpochissimi fidanzati. “Il primo fidanzato serio l’honel ’91 – ha ricordato -, poi nel ’92 mi sono messa con mio marito. Ho ...