Rientri, proseguono i controlli: i dati odierni in Campania (Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL'Unità di Crisi della Regione Campania rende noto che, nella giornata di oggi, nell'ambito dei controlli effettuati presso le stazioni ferroviarie della Campania, nei posti di sorveglianza ai caselli autostradali, all'aeroporto di Capodichino, in alcuni luoghi nevralgici del territorio come i terminal bus, sono stati registrati 3179 viaggiatori provenienti da fuori regione. Il numero include anche anche le registrazioni di Rientri con auto a noleggio (40). Tutte le persone controllate presso le stazioni, l'aeroporto, ai caselli autostradali e negli altri punti del territorio sono state sottoposte a misurazione della temperatura. 48 passeggeri avevano una temperatura pari o superiore a 37.5°C. Sulla base delle valutazioni mediche, fatte dal personale sanitario al momento dei controlli, le ...

