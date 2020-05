Regioni | «Saldi estivi dal primo agosto» Confesercenti | così si aiuterà la ripresa

TgLa7 : #coronavirus, Regioni: posticipare i saldi estivi al primo agosto ++ Bonaccini scrive a governatori, dare seguito a… - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Regioni: posticipare i saldi estivi al primo agosto #saldi - Notiziedi_it : Fase 2: Regioni, posticipare i saldi al primo agosto – Politica - FirenzePost : Saldi estivi 2020: posticipati al primo agosto. Nuovo scontro Governo-Regioni sulle riaperture - UnioneSarda : #Sardegna - Conferenza delle Regioni: 'Saldi estivi posticipati al #1agosto' -

Ultime Notizie dalla rete : Regioni Saldi

Le Regioni vanno ancora in pressing per chiedere che già lunedì sia consentito ai negozi di riprendere le attività, ma il governo frena e ribadisce la linea: prima del 18 maggio non si riapre nulla, p ...Il Covid-19 ci cambierà per sempre. Affermazione sentita fin dai primi giorni della crisi, che a questo punto appare degna di monsieur La Palisse. Per il tessile-moda-abbigliamento e in particolare pe ...