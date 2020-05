Le serie tv al femminile al via su Sky Atlantic Confidential, in collaborazione con Vanity Fair (Di venerdì 8 maggio 2020) Un canale interamente dedicato all’universo femminile e alle serie tv che lo hanno raccontato senza fronzoli, in maniera fresca e naturale. Da venerdì 8 maggio, il canale 111 di Sky cambia vestito e diventa Sky Atlantic Confidential, il pop-up channel powered by Vanity Fair che resterà attivo per tre settimane, fino al 28 maggio. Grazie alla media partership con il nostro giornale, ogni giorno, dal lunedì al venerdì, gli abbonati potranno non sono immergersi nelle storie al femminile che hanno fatto la storia del piccolo schermo, ma anche assistere ad interviste esclusive a personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura che commenteranno, selezionati da Vanity Fair, i contenuti delle serie in programmazione. Si incomincia l’8 maggio con la maratona della prima stagione di Sex and the City, una serie che ha fatto epoca e che sarà trasmessa a partire dalle ore 15 (la serie è disponibile anche on demand, su Sky e Now Tv). https://www.youtube.com/watch?v=31n0X6evwbM Leggi su vanityfair Serie tv - Sky Atlantic Confidential : dall’8 maggio canale tutto femminile

Serie A femminile - Stendardo : «3 soluzioni per aumentare le entrate»

Dall'8 al 28 maggio, il canale 111 di Sky diventa Sky Confidential, il pop-up channel powered by Vanity Fair che per tre settimane proporrà i titoli che hanno meglio raccontato l'universo femminile in ...

Sassuolo Women, Orsi: “Riprendiamo solo in sicurezza! Sabatino è come una sorella maggiore. Sogno? Diventare capitano neroverde” – [ESCLUSIVA]

Sassuolo Women Orsi | E’ giovanissima ma ha già una storia molto importante alle spalle, Benedetta Orsi (classe 2000) è tra le calciatrici italiane più interessanti del futuro. Sin da piccola è appass ...

