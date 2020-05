La nuova vita di Adele dai capelli lunghi | single e magra

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 8 maggio 2020) Chapeau ad Adele! La cantante inglese, 32 anni festeggiati il 5 maggio, segno zodiacale Toro, ha dimostrato di possedere un’enorme forza di volontà. Bella, la star di hit come «Someone like you» e «Rolling in the deep», lo è sempre stata, con quegli occhioni celesti, la chioma biondo miele e la pelle di porcellana. Ma da tempo combatteva con diversi chili di troppo. Poi, poco dopo la separazione dall’ex marito Simon Konecki, con il quale ha avuto un bambino, la scelta di mettersi a dieta ed essere rigorosa nell’operazione dimagrimento. Il risultato? S-t-r-a-b-i-l-i-a-n-t-e! La dimostrazione con il suo ultimo post su Instagram, nel quale Adele mostra una forma fisica completamente rivoluzionata, apparendo snella come mai prima e sorridente, felice in abitino nero corto e fasciante.