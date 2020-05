Kate Middleton svela perché George è geloso della sorellina Charlotte (Di venerdì 8 maggio 2020) George di Cambridge, il seienne futuro re d’Inghilterra, «è geloso dei compiti» della sorellina Charlotte, cinque anni appena compiuti. Lo ha rivelato mamma Kate Middleton durante una rara video-intervista al programma This morning. La duchessa si è collegata con la rete televisiva Itv dalla tenuta di Anmer Hall, nel Norfolk, dove sta trascorrendo la quarantena coi tre figli e col marito William, per parlare del suo nuovo progetto con il museo britannico National Portrait Gallery. Una mostra di fotografie che «catturino gli stati d’animo, le paure e le speranze» della Gran Bretagna durante la pandemia da coronavirus. Leggi su vanityfair Kate Middleton esagera coi capelli e svela rivalità in famiglia

