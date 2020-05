Il sindaco di Milano sui social dà un ultimatum: “Vergognose le immagini di ieri dai Navigli” (Di venerdì 8 maggio 2020) Abbiamo fatto molta attenzione prima di condividere il video che era stato pubblicato ieri da diverse testate nazionali on line. E abbiamo fatto molta attenzione come facciamo sempre a verificare che fosse vero, perchè ci sembrava davvero impossibile che quelle immagini arrivassero da Milano, una delle città dove a oggi, si contano ancora un numero di contagi notevole. Ma siamo stati attaccati anche sulla nostra pagina FB, accusati di diffondere fake news. Purtroppo però pochi minuti fa suo malgrado, è toccato al sindaco di Milano postare un nuovo video suoi social per provare a spiegare che quelle scene non sono degne di una città come quella di cui è sindaco. “Quello che si è visto ieri ai Navigli è vergognoso” ha detto il sindaco Beppe Sala postando un video dal titolo “ultimatum”. Ecco anche a nostro ... Leggi su ultimenotizieflash Post su Twitter di Muccino al Sindaco di Milano per richiudere i Navigli

Tornano ad affollarsi i marciapiedi dei Navigli di Milano, la zona solitamente più frequentata della città, con centinaia di persone a passeggio senza alcuna distanza di sicurezza a mangiare e bere, ...

"Quando c'è da ringraziare i milanesi per il loro comportamento virtuoso io sono sempre il primo a farlo e mi piace anche, però, ci sono dei momenti in cui c'è da incazzarsi e questo è uno di quei mom ...

