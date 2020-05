I tre miliardi di capitale per New Alitalia (Di venerdì 8 maggio 2020) L’Alitalia di Stato che dovrebbe nascere a inizio giugno avrà 3 miliardi di capitale e punterà sul lungo raggio, anche se al più presto dovrà trovare un alleato internazionale. Il Messaggero oggi traccia i confini del nuovo salasso dei contribuenti nella compagnia di bandiera più decotta che c’è Non è chiaro invece con quanti dipendenti partirà la nuova compagnia tricolore. Probabilmente 4mila in meno rispetto agli 11mila attuali, visto che i servizi a terra non faranno parte del perimetro aziendale. E che una parte, anche se minima, di piloti e assistenti di volo, insieme ad una quota del personale di terra, non sarà funzionale al nuovo schema che prevede 92 aerei nella fase di ripartenza. A tracciare la rotta è stato il ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli che, forte degli aiuti europei in arrivo, ... Leggi su nextquotidiano Alitalia : almeno tre miliardi per la Newco. Possibile la “partecipazione” di Invitalia

Patuanelli : Tre miliardi pubblici per far ridecollare Alitalia

Coronavirus - Confesercenti : riaprire i negozi l’11 maggio. Oltre 2 miliardi persi in Toscana nel lockdown (Di venerdì 8 maggio 2020) L’di Stato che dovrebbe nascere a inizio giugno avrà 3die punterà sul lungo raggio, anche se al più presto dovrà trovare un alleato internazionale. Il Messaggero oggi traccia i confini del nuovo salasso dei contribuenti nella compagnia di bandiera più decotta che c’è Non è chiaro invece con quanti dipendenti partirà la nuova compagnia tricolore. Probabilmente 4mila in meno rispetto agli 11mila attuali, visto che i servizi a terra non faranno parte del perimetro aziendale. E che una parte, anche se minima, di piloti e assistenti di volo, insieme ad una quota del personale di terra, non sarà funzionale al nuovo schema che prevede 92 aerei nella fase di ripartenza. A tracciare la rotta è stato il ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli che, forte degli aiuti europei in arrivo, ...

nontivoglio : RT @FrancescoDeBen8: Queste le iniziative odierne dei ministri M5S. Catalfo: regolarizzare i clandestini per un solo mese; Patuanelli: tre… - DavideBoni : RT @Icios007: Arrivano tre miliardi per alitaglia... Cosa aspettiamo a menare le mani? - Noovyis : (I tre miliardi di capitale per New Alitalia) Playhitmusic - - amoscaroli : RT @FrancescoDeBen8: Queste le iniziative odierne dei ministri M5S. Catalfo: regolarizzare i clandestini per un solo mese; Patuanelli: tre… - SalvatoreBelliz : RT @MarcoRizzoPC: I super-ricchi Usa in tre settimane di pandemia guadagnano 282 miliardi di dollari, l’élite americana dei 'Paperoni' ha v… -