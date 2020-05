Hellas Verona, Zaccagni: «Che bello essere tornati in campo» – FOTO (Di venerdì 8 maggio 2020) Mattia Zaccagni ha postato una FOTO sul suo profilo Instagram dopo essere tornato in campo ad allenarsi Mattia Zaccagni non trattiene la gioia per essere tornato in campo ad allenarsi. Il giocatore dell’Hellas Verona ha svolto la seduta individuale al centro sportivo “Paradiso” di Peschiera e ha postato tutto sui social. Zaccagni ha scritto: «Che bello tornare ad allenarsi in campo» a corredo della FOTO, dopo aver vissuto in prima persona l’incubo Coronavirus. View this post on Instagram Che bello tornare ad allenarsi in campo☀️⚽️😍💪🏼 A post shared by Mattia Zaccagni (@mattiaZaccagni20 ) on May 8, 2020 at 10:23am PDT Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Hellas Verona - da domani riprenderanno le attività individuali al centro sportivo

Hellas - Rrahmani : "Juric mi ha chiesto di restare. Senza il Verona non avrei firmato col Napoli"

