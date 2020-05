Giappone | crollo consumi e spese famiglie a marzo

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 8 maggio 2020) (Teleborsa) – Crollano idellesi aed il pessimo dato del PMI dei servizi di aprile non preannuncia nulla di buono anche per il successivo sondaggio, anticipando un mese ancora drammatico per il commercio. E’ quanto emerge da un pool di dati diffusi oggi.a piccoSecondo l’Ufficio statistico nazionale nipponico, nel mese di, ifamiliari mensili insono crollati del 6% in termini reali rispetto ad un anno fa, attestandosi a 292.214 yen.Il dato, che si confronta con un -0,3% del mese precedente, risulta leggermente migliore delle attese. Su base mensile, si registra invece un pesante calo delledel 4% reale, in linea con le attese, che si confronta con il +0,8% del mese precedente. Nello stesso periodo la media mensile dei redditi delleoperaie è salita dell’1,5% in termini reali, ...