Fase 2 Milano Navigli | Beppe Sala ultimatum | «Sono incazz*** nero Chiudo tutto»

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 8 maggio 2020) È furiosoe c’era da aspettarselo. In un video-messaggio, pubblicato su Facebook, il primo cittadino disbotta e commenta duramente le immagini choc che mostrano Darsena epieni di gente senza dispositivi di protezione. «Non è un pen, è un: o le cose cambiano oggi o», dice con voce ferma il sindaco del capoluogo lombardo, tra le città più colpite dal Coronavirus. Ed è forse anche per questo che i video di persone che violano il divieto di assembramento lasciano ancora più interdetti. Coronavirus: «» Alza la vocee non solo metaforicamente. Il consueto buongiorno da palazzo Marino si è trasformato in una «sgridata» a quei milanesi che hanno preso ...