Fase 2, gli psichiatri: "Un milione di italiani teme il ritorno alla normalità" (Di venerdì 8 maggio 2020) Secondo gli psichiatri sarebbero circa un milione gli italiani affetti dalla "sindrome della capanna" che temono di tornare ad una vita normale. In questo inizio 2020 siamo stati travolti da una situazione eccezionale. Il timore di essere contagiati dal Covid-19, l'impossibilità di uscire di casa e di andare a lavoro e la paura di poter … L'articolo Fase 2, gli psichiatri: "Un milione di italiani teme il ritorno alla normalità" è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Noi in gabbia e loro liberi - con il lockdown gli animali hanno invaso le città deserte : il simbolo della Fase 1 del Coronavirus [FOTO e VIDEO]

matteograndi : Il lockdown dipendeva dai tecnici. Gli aiuti economici dipendono dall’Europa. L’andamento della Fase 2 dipenderà d… - GiuseppeConteIT : Il Paese si appresta a vivere la fase 2 dell’emergenza, ma è fondamentale non abbassare la guardia. Siamo ancora in… - luigidimaio : Gli italiani meritano di trascorrere un’estate serena, ma se sbagliamo ora torniamo all’inizio. Quindi massima prud… - GiuffreFrancisL : Per gli esperti forensi, fare rete sarà ancora più importante nella Fase 2. Abbiamo in cantiere un progetto digital… - ibcerr : RT @brunasaracco: E fu così che ieri sera #landini, (senza citare @TeresaBellanova), ha chiesto al #governo di regolarizzare gli #immigrati… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase gli Fase 2, il virologo Palù: «Il Covid non si è indebolito, in autunno può tornare più forte» Il Messaggero Chissà perché Renzi punta sugli immigrati

Se non fossimo nelle condizioni uniche in cui ci dibattiamo, non ci sarebbe dubbio: crisi di governo. Viceversa, le stesse difficoltà che incontra ogni ora il passaggio alla fase 2 costringono i soci ...

Riaprire gli asili nido? Primo scontro elettorale tra Gattinoni e Ciresa

LECCO – Riaccende i motori la campagna elettorale e c’è il primo scontro aperto tra il candidato del centrosinistra Mauro Gattinoni e Peppino Ciresa, alla guida della coalizione di centrodestra. L’arg ...

