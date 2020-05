Farmaci Vs Coronavirus: creato a Pisa lo sciroppo galenico dell’antivirale lopinavir/ritonavir (Di venerdì 8 maggio 2020) Vista la tempistica che ne comporta l’importazione con notevoli difficoltà dall’estero – dove viene prodotto – l’Unità operativa di Farmaceutica – Politiche del farmaco dell’Azienda ospedaliero universitaria Pisana, in collaborazione con l’Università di Pisa, partendo dalla forma solida del farmaco (compresse), lavorando su una formula galenica liquida, è riuscito ad ottenere uno sciroppo dell’antivirale lopinavir/ritonavir. A quanto sembra, la formula messa a punto ha permesso di ottenere un farmaco galenico con disponibilità paragonabile alle forme liquide commerciali. L’istruzione operativa per consentire anche ad altri enti ospedalieri eventualmente di realizzarlo, l’allestimento galenico del farmaco in questione è stato pubblicata sul sito della Associazione ... Leggi su italiasera Coronavirus : Federfarma Palermo - 'Farmacie in crisi liquidità - accordo per finanziamenti'

Coronavirus : Federfarma Palermo - ‘Farmacie in crisi liquidità - accordo per finanziamenti’

Coronavirus : Federfarma Palermo - ‘Farmacie in crisi liquidità - accordo per finanziamenti’ (Di venerdì 8 maggio 2020) Vista la tempistica che ne comporta l’importazione con notevoli difficoltà dall’estero – dove viene prodotto – l’Unità operativa di Farmaceutica – Politiche del farmaco dell’Azienda ospedaliero universitariana, in collaborazione con l’Università di, partendo dalla forma solida del farmaco (compresse), lavorando su una formula galenica liquida, è riuscito ad ottenere unodell’antivirale lopinavir/ritonavir. A quanto sembra, la formula messa a punto ha permesso di ottenere un farmacocon disponibilità paragonabile alle forme liquide commerciali. L’istruzione operativa per consentire anche ad altri enti ospedalieri eventualmente di realizzarlo, l’allestimentodel farmaco in questione è stato pubblicata sul sito della Associazione ...

italiaserait : Farmaci Vs Coronavirus: creato a Pisa lo sciroppo galenico dell’antivirale lopinavir/ritonavir - ladyrosmarino : RT @QSanit: #Coronavirus. Studio UK: virus già diffuso nel mondo a fine 2019 #Sanità - ladyrosmarino : RT @QSanit: #Covid. Parte la sperimentazione del farmaco giapponese “#Avigan”. La coordinerà il Sacco di Milano. Il caso fu sollevato un me… - ladyrosmarino : RT @QSanit: #Coronavirus. @Istsupsan: “Per stranieri diagnosi in ritardo e infatti si registrano meno casi positivi ma più ospedalizzazioni… - QSanit : #Coronavirus. @Istsupsan: “Per stranieri diagnosi in ritardo e infatti si registrano meno casi positivi ma più ospe… -