David di Donatello 2020 vincitori, Il Traditore miglior film, Pierfrancesco Favino miglior attore, Jasmine Trinca miglior attrice (Di venerdì 8 maggio 2020) David di Donatello 2020 tutti i vincitori, Il Traditore batte Pinocchio 6-4, tre David per Il Primo Re È in corso su Rai 1 la cerimonia dei David di Donatello 2020 con tutti i vincitori in collegamento diretto da casa con lo studio televisivo di Carlo Conti. David di Donatello 2020 per il miglior attore protagonista a Pierfrancesco Favino per il film Il Traditore, miglior attrice protagonista Jasmine Trinca per La Dea Fortuna. David DI Donatello TUTTI I vincitori, DIRETTA IN AGGIORNAMENTO CLICCA ... Leggi su spettacoloitaliano David Di Donatello 2020 in tv - un’edizione speciale mai vista prima

David di Donatello - trionfa Il Traditore di Marco Bellocchio. Mattarella : «La rinascita sia accompagnata da una nuova esplosione di arte e bellezza»

