Cuneo. Misure a sostegno delle attività economiche

(Di venerdì 8 maggio 2020) Ampliamento gratuito dei dehors e snellimentoprocedure di autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico. Queste le primeoperative dialle attivitàindicate dal tavolo “Sviluppo Sostenibile” – uno dei tre gruppi di lavoro creati all’interno dell’Amministrazione Comunale per individuare le priorità e strategie per affrontare la cosiddetta “Fase 2” – e inserite nella Direttiva di Giunta approvata giovedì 7 maggio. “Un primo segnale forte e concreto a favore di tutti i commercianti che hanno subito un grave danno economico a causa di questa emergenza sanitaria – dichiara l’Assessore alle Attività Produttive Luca Serale -. Dobbiamo costruire una nuova normalità e dobbiamo farlo come una squadra, facendo ognuno la propria parte. Sappiamo che per ...