Coronavirus, iniziano i test sui giocatori: 6 nuovi positivi nella Fiorentina, tre nella Sampdoria. E c’è un caso di recidiva (Di venerdì 8 maggio 2020) Nove infetti, tutti asintomatici. Sono iniziati i tamponi tra giocatori e staff delle squadre di Serie A in vista di una possibile ripresa del campionato nella Fase 2 dell’emergenza Coronavirus e i primi risultati stanno facendo emergere casi di contagio nascosti perché appunto asintomatici. Dopo il primo caso positivo riscontrato mercoledì fra i giocatori del Torino, giovedì anche la Fiorentina ha reso noto che “3 atleti e 3 dello staff tecnico-sanitario” sono risultati “positivi al Covid 19″ in seguito ai controlli di laboratorio. La società viola “ha provveduto come da protocollo a proseguire l’isolamento delle persone coinvolte”. E a stretto giro anche la Sampdoria ha comunicato che “nel corso degli esami ai quali sono stati sottoposti i calciatori, sono emerse tre nuove positività al ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus Puglia - Emiliano : “Se con la fase due iniziano a salire i contagi chiudo tutto di nuovo”

Coronavirus - 21 paesi dell’area europea su 44 iniziano ad allentare il lockdown

Coronavirus - irregolarità in 27 case riposo nel Pavese mentre iniziano i test sierologici in Lombardia. Fontana : “Temo che il ‘bastardo’ possa tornare” (Di venerdì 8 maggio 2020) Nove infetti, tutti asintomatici. Sono iniziati i tamponi trae staff delle squadre di Serie A in vista di una possibile ripresa del campionatoFase 2 dell’emergenzae i primi risultati stanno facendo emergere casi di contagio nascosti perché appunto asintomatici. Dopo il primo caso positivo riscontrato mercoledì fra idel Torino, giovedì anche laha reso noto che “3 atleti e 3 dello staff tecnico-sanitario” sono risultati “al Covid 19″ in seguito ai controlli di laboratorio. La società viola “ha provveduto come da protocollo a proseguire l’isolamento delle persone coinvolte”. E a stretto giro anche la Sampdoria ha comunicato che “nel corso degli esami ai quali sono stati sottoposti i calciatori, sono emerse tre nuovetà al ...

ScrivoArte : RT @Travel67524009: #DovremmoImparare .. ma tutti noi.. abbiamo in noi l’abilità di dimenticare subito.. soprattutto le cose importanti.. c… - VentagliP : RT @Travel67524009: #DovremmoImparare .. ma tutti noi.. abbiamo in noi l’abilità di dimenticare subito.. soprattutto le cose importanti.. c… - Travel67524009 : #DovremmoImparare .. ma tutti noi.. abbiamo in noi l’abilità di dimenticare subito.. soprattutto le cose importanti… - erikaconlakappa : RT @ApprodoSicuro: Ormai quando mi trovo in un gruppo in cui iniziano a sparare cazzate sulla politica e il coronavirus taccio e mi eclisso… - ApprodoSicuro : Ormai quando mi trovo in un gruppo in cui iniziano a sparare cazzate sulla politica e il coronavirus taccio e mi ec… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus iniziano Coronavirus, iniziano i test sui giocatori: 6 nuovi positivi nella Fiorentina, tre nella Sampdoria Il Fatto Quotidiano Coronavirus, iniziano i test sui giocatori: 6 nuovi positivi nella Fiorentina, tre nella Sampdoria. E c’è un caso di recidiva

Nove infetti, tutti asintomatici. Sono iniziati i tamponi tra giocatori e staff delle squadre di Serie A in vista di una possibile ripresa del campionato nella Fase 2 dell’emergenza coronavirus e i pr ...

Coronavirus, ipossia silenziosa: effetto collaterale, così il Covid-19 può uccidere (quasi) senza sintomi

I risvolti di questo maledetto coronavirus. L'ultimo allarme riguarda la cosiddetta ipossia silenziosa, ovvero una pericolosissima condizione in cui i pazienti hanno tutti i segni clinici dell'ipossia ...

Nove infetti, tutti asintomatici. Sono iniziati i tamponi tra giocatori e staff delle squadre di Serie A in vista di una possibile ripresa del campionato nella Fase 2 dell’emergenza coronavirus e i pr ...I risvolti di questo maledetto coronavirus. L'ultimo allarme riguarda la cosiddetta ipossia silenziosa, ovvero una pericolosissima condizione in cui i pazienti hanno tutti i segni clinici dell'ipossia ...