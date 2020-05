Coronavirus, il sindaco di Milano lancia un ultimatum: “Le immagini di ieri lungo i Navigli sono vergognose, pronto a chiudere di nuovo” [VIDEO] (Di venerdì 8 maggio 2020) Il sindaco di Milano non ci sta e non vuole rischiare di ritornare a una nuova emergenza Coronavirus: stamani in un video messaggio condiviso via social, Beppe Sala ha commentato, condannando, la folla che ieri ha popolato i Navigli. “Quando c’è da ringraziare i milanesi per il loro comportamento virtuoso io sono sempre il primo a farlo e mi piace anche, però, ci sono dei momenti in cui c’è da incazzarsi e questo è uno di quei momenti: le immagini di ieri lungo i Navigli sono vergognose”. Il sindaco ha spiegato che la fase 2 permette una riapertura sopratutto per i lavoratori, per scongiurare un tracollo economico che potrebbe essere devastante per tantissime famiglie. Beppe Sala spiega che adesso, a posteriori, dopo tutto ciò che è accaduto, non ci si può permettere di sbagliare. Di seguito il VIDEO ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Sindaco Fiumicino : «In ristoranti e spiagge dal 18 maggio»

(Di venerdì 8 maggio 2020) Ildinon ci sta e non vuole rischiare di ritornare a una nuova emergenza: stamani in un video messaggio condiviso via social, Beppe Sala ha commentato, condannando, la folla cheha popolato i Navigli. "Quando c'è da ringraziare i milanesi per il loro comportamento virtuoso io sono sempre il primo a farlo e mi piace anche, però, ci sono dei momenti in cui c'è da incazzarsi e questo è uno di quei momenti: ledii Navigli sono vergognose". Ilha spiegato che la fase 2 permette una riapertura sopratutto per i lavoratori, per scongiurare un tracollo economico che potrebbe essere devastante per tantissime famiglie. Beppe Sala spiega che adesso, a posteriori, dopo tutto ciò che è accaduto, non ci si può permettere di sbagliare. Di seguito il VIDEO ...

