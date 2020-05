Coronavirus, il metodo che evita la strage: "Nessun paziente è morto" (Di venerdì 8 maggio 2020) Giuseppe De Lorenzo Andrea Indini Piacenza inondata di contagi. I primi morti. Poi l'idea del dottor Luigi Cavanna: la cura casa per casa. "Così i pazienti guariscono" "Ricordo un tardo pomeriggio al pronto soccorso. Parlavo con i miei colleghi. Avevamo le maschere, i caschi, il sibilo dell'ossigeno che arrivava all’orecchio. Sembrava di vedere una cortina di fumo. Faceva paura". Piacenza, febbraio 2020. Se chiudiamo gli occhi e torniamo a quei giorni, i ricordi possono farsi confusi. è tutto così frenetico: i primi contagi, l'allarme Coronavirus, la chiusura, le riaperture, gli ospedali pieni, le bare. La morte. Nel marasma della provincia emiliana al confine con la Lombardia, la più colpita in Italia in proporzione agli abitanti, gli operatori sanitari combattono una battaglia ad armi impari. I reparti vengono trasformati ... Leggi su ilgiornale Coronavirus. Il Metodo di Bella - già dimostratosi inefficace per i tumori - non funziona nemmeno col Covid-19

Coronavirus - a Napoli nuovo metodo per controllare gli assembramenti : via libera ai droni

Il coronavirus si puó curare? Il metodo Ascierto - donatori di plasma e clorochina. I nuovi sviluppi (Di venerdì 8 maggio 2020) Giuseppe De Lorenzo Andrea Indini Piacenza inondata di contagi. I primi morti. Poi l'idea del dottor Luigi Cavanna: la cura casa per casa. "Così i pazienti guariscono" "Ricordo un tardo pomeriggio al pronto soccorso. Parlavo con i miei colleghi. Avevamo le maschere, i caschi, il sibilo dell'ossigeno che arrivava all’orecchio. Sembrava di vedere una cortina di fumo. Faceva paura". Piacenza, febbraio 2020. Se chiudiamo gli occhi e torniamo a quei giorni, i ricordi possono farsi confusi.; tutto così frenetico: i primi contagi, l'allarme, la chiusura, le riaperture, gli ospedali pieni, le bare. La morte. Nel marasma della provincia emiliana al confine con la Lombardia, la più colpita in Italia in proporzione agli abitanti, gli operatori sanitari combattono una battaglia ad armi impari. I reparti vengono trasformati ...

Rivalevante : @GiovanniToti Perché non vaccinare subito tutti i liguri con poca spesa, secondo il metodo quantistico da me usato… - napam_51 : RT @napam_51: @matteosalvinimi ANCHE CON L'EMERGENZA CORONAVIRUS,IL REGIME CATTOCOMUNISTA, MANTIENE IL METODO BARONALE-MAFIOSO,DEI TEST PER… - napam_51 : RT @napam_51: @IsabellaRauti ANCHE CON L'EMERGENZA CORONAVIRUS,IL REGIME CATTOCOMUNISTA, MANTIENE IL METODO BARONALE-MAFIOSO,DEI TEST PER I… - ale95italy : Ma davvero volete 'scovare' i positivi di volta in volta e isolarli? Ma dio bestia, e si mette la barba qua. A ques… - c_digiangiacomo : RT @MaxFerrari: #Covid. Il silenziamento dello scomodo medico del #plasma ricorda molto le sparizioni in #Cina. 'Metodo' #CCP #Italia. #DeD… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus metodo Coronavirus, il metodo che evita la strage: "Nessun paziente è morto" il Giornale Modena. Test sierologici privati presi d’assalto i centralini dei laboratori

Per ora sono solo due i centri diagnostici di Modena autorizzati dalla Regione «Siamo subissati di telefonate». Il costo è 50 euro e i risultati si hanno in 24 or «Sì pronto buongiorno, fate il test s ...

Plasma, la nuova promessa contro il coronavirus, fra bufale social e polemiche politiche

(La Repubblica) Il trattamento con gli anticorpi delle persone guarite è promettente. I risultati della sperimentazione a Pavia e Mantova sono attesi a giorni. I medici lanciano l’appello: “Raccoglia ...

Per ora sono solo due i centri diagnostici di Modena autorizzati dalla Regione «Siamo subissati di telefonate». Il costo è 50 euro e i risultati si hanno in 24 or «Sì pronto buongiorno, fate il test s ...(La Repubblica) Il trattamento con gli anticorpi delle persone guarite è promettente. I risultati della sperimentazione a Pavia e Mantova sono attesi a giorni. I medici lanciano l’appello: “Raccoglia ...