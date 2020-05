Coronavirus Fase 2 | a Milano la gente è ritornata a vivere e ad affollare strade e

Leggi su baritalianews

(Di venerdì 8 maggio 2020) Appena iniziata la2 laha iniziato, come era prevedibile, a rilassarsi e a ricominciare acome se nulla fosse. Ai Navigli sono pieni dicome se l’aperitivo fosse qualcosa di irrinunciabile e allora è intervenuto il primario del Sacco di, l’infettivologo Massimo Galli, e ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Tanti gli infetti che tornano in circolazione. In troppi hanno interpretato la2 come un liberi tutti”. E poi ha anche detto: “La città è una bomba, si rischia di richiudere di nuovo tutto. Le nuove diagnosi, soprattutto in città, riguardano cittadini riusciti finalmente a ottenere un tampone. Sono persone infettate da tempo. Questo significa che quella diè una bomba, appunto perché in tanti sono stati chiusi in casa con la malattia. Abbiamo un numero ...