Coronavirus: Conte, ‘si vince o si perde tutti, negoziato a somma zero’ (Di venerdì 8 maggio 2020) Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “In questa fase cruciale per l’Europa non siamo di fronte ad un negoziato a somma zero. Non ci saranno vincitori e sconfitti. O vinceremo tutti, o perderemo tutti”. Lo ha rimarcato il premier Giuseppe Conte, intervenendo al State of the Unit, quest’anno dedicata all’emergenza Covid-19. L'articolo Coronavirus: Conte, ‘si vince o si perde tutti, negoziato a somma zero’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Conte - ‘per Ue inaccettabile diventi processo disintegrazione’

Coronavirus : Conte - ‘per Recovery Fund scadenze di almeno 25 anni’

DIRETTA Coronavirus, Conte esamina il protocollo

Tutti gli aggiornamenti sulla diretta Coronavirus di oggi, venerdì otto maggio: ultime sul virus che sta flagellando l’Italia e il mondo Prosegue la ‘Fase 2’ degli italiani che, con meno retrizioni, s ...

