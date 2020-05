Contagiati da coronavirus in Italia: malati, morti, guariti. I numeri aggiornati a oggi, oltre 217mila casi positivi (Di venerdì 8 maggio 2020) Di seguito il bollettino con l’aggiornamento sul numero di Contagiati, morti, guariti da coronavirus in Italia. Il numero totale di positivi in Italia, da quando è iniziata l’emergenza, è di 217.185 che sono così ripartiti: 87.961 ammalati, 99.023 guariti, 30.201 morti. Di seguito il quadro dettagliato. BOLLETTINO Contagiati DA coronavirus IN Italia (8 maggio): TOTALE CONTAGI IN Italia (dall’inizio dell’emergenza): 217.185 (oggi aumento di 1.327): 87.961 ammalati, 99.023 guariti, 30.201 morti TOTALE malati: 87.961 (oggi calo di 1.663) di cui: 1.168 in terapia intensiva, 14.636 ricoverati con sintomi, 72.157 in isolamento domiciliare TOTALE morti: 30.201 (oggi aumento di 243) TOTALE guariti: 99.023 (oggi aumento di 2.747) stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” ... Leggi su oasport Coronavirus in Lombardia - 94 decessi e 634 nuovi contagiati. Continuano a scendere i dati delle terapie intensive

