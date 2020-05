Castel Volturno, Borrelli e Diana: “Scegliere se vivere o morire, l’inquinamento uccide come il Covid” (Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCastel Volturno (Ce) – Sono bastati pochi giorni della cosiddetta ‘fase 2‘ per trasformare nuovamente le acque verde smeraldo del litorale di Castel Volturno in un letamaio nauseabondo. Mentre le forze dell’ordine sono sulle tracce dei criminali ambientali, che hanno sversato illecitamente i liquami maleodoranti nel canale Agnena, Francesco Emilio Borrelli dei Verdi ha eseguito un sopralluogo sulla foce, insieme all’ex consigliere Castellano Cesare Diana. Grazie all’ausilio di un drone hanno potuto riscontrare che le sostanze inquinanti si sono depositate sul fondale, compromettendo un’estesa area. Borrelli vista la situazione, si è impegnato a “portare all’attenzione della Regione Campania e delle autorità competenti, Autorità di Bacino e del Consorzio di Bonifica, la vicenda che al ... Leggi su anteprima24 TUTTOSPORT – Napoli - tutti a Castel Volturno : si lavorerà all’aperto

