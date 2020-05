Alena Seredova a Vieni da me confessa: “Non l’hanno presa benissimo” (Di venerdì 8 maggio 2020) Vieni da me, Alena Seredova sulla gravidanza: “Non l’hanno presa benissimo” Nella puntata di oggi di Vieni da me, come primo ospite della giornata Caterina Balivo ha avuto, in collegamento da casa, la modella e showgirl Alena Seredova, non esattamente da sola. La Seredova, infatti, è in dolce attesa e, giunta ormai al settimo mese di gravidanza, ha raccontato alla conduttrice che non è stato facile spiegare agli altri due figli, ormai adolescenti, di dover diventare di nuovo madre all’età di 42 anni: I ragazzi non l’hanno presa benissimo. Non mi aspettavo grossi festeggiamenti e così è stato. Almeno sono contenta che sia una femmina, così non ci sarà molta concorrenza. Spero che svilupperanno l’istinto di proteggerla. Alena ci ha anche tenuto a sottolineare che non comprerà molti giocattoli ... Leggi su lanostratv Alena Seredova ospite a Vieni da Me tra vita privata e carriera

