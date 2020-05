Un’ordinanza al giorno manda l’Abruzzo in tilt. Il governatore Marsilio ha già varato 57 provvedimenti. Molti dei quali in contrasto tra loro (Di giovedì 7 maggio 2020) Abruzzo fabbrica delle ordinanze con l’irrefrenabile presidente della Regione, Marco Marsilio, che sta per raggiungere la fatidica soglia dei sessanta atti prodotti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Un caos assoluto che mette a dura prova la popolazione vincolata ai singolari diktat del governatore sovranista. Sproporzionati a confronto con altre Regioni: in coda e a debita distanza troviamo Toscana e Campania, ma con popolazioni più numerose. Quelli forgiati per gli abruzzesi sono dei veri e propri rompicapo e dopo che Panorama li ha eletti tra i più rispettosi dei provvedimenti della campagna #iorestoacasa, Marsilio sembra fare di tutto per mettere in discussione il buon esito della ricerca. Dovrebbero chiarire, ma in questa seconda fase di emergenza Covid19 le ordinanze del centrodestra gettano nello sconforto quei pochi che tentano di rispettarle. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 7 maggio 2020) Abruzzo fabbrica delle ordinanze con l’irrefrenabile presidente della Regione, Marco, che sta per raggiungere la fatidica soglia dei sessanta atti prodotti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Un caos assoluto che mette a dura prova la popolazione vincolata ai singolari diktat delsovranista. Sproporzionati a confronto con altre Regioni: in coda e a debita distanza troviamo Toscana e Campania, ma con popolazioni più numerose. Quelli forgiati per gli abruzzesi sono dei veri e propri rompicapo e dopo che Panorama li ha eletti tra i più rispettosi dei provvedimenti della campagna #iorestoacasa,sembra fare di tutto per mettere in discussione il buon esito della ricerca. Dovrebbero chiarire, ma in questa seconda fase di emergenza Covid19 le ordinanze del centrodestra gettano nello sconforto quei pochi che tentano di rispettarle. ...

