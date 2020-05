“Terremoto Italexit”: il Primato Nazionale torna in edicola con Sgarbi e Paragone (Di giovedì 7 maggio 2020) Roma, 7 mag – Da oggi il nuovo numero del Primato Nazionale è disponibile nelle edicole di tutta Italia. Questo mese la rivista sovranista affronta un tema che sta tornando prepotentemente d’attualità. Due recenti sondaggi hanno infatti disegnato una realtà inedita e, per certi versi, sorprendente: un italiano su due è favorevole all’Italexit. È la prima volta che succedeva: mai infatti gli italiani, seppur largamente «euroscettici», erano stati realmente convinti di uscire dall’Unione europea e dall’euro. Questa notizia non arriva come un fulmine a ciel sereno: la crisi – sanitaria ed economica – provocata dal coronavirus ha trovato Bruxelles del tutto impreparata. E tutte le contraddizioni dell’«integrazione europea» sono venute alla luce, oltre ogni rassicurante retorica. Di qui ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 7 maggio 2020) Roma, 7 mag – Da oggi il nuovo numero delè disponibile nelle edicole di tutta Italia. Questo mese la rivista sovranista affronta un tema che stando prepotentemente d’attualità. Due recenti sondaggi hanno infatti disegnato una realtà inedita e, per certi versi, sorprendente: un italiano su due è favorevole all’Italexit. È la prima volta che succedeva: mai infatti gli italiani, seppur largamente «euroscettici», erano stati realmente convinti di uscire dall’Unione europea e dall’euro. Questa notizia non arriva come un fulmine a ciel sereno: la crisi – sanitaria ed economica – provocata dal coronavirus ha trovato Bruxelles del tutto impreparata. E tutte le contraddizioni dell’«integrazione europea» sono venute alla luce, oltre ogni rassicurante retorica. Di qui ...

