Tasse verso rinvio a settembre Maxi decreto impantanato | gelo tra imprese e governo

Alla fine li convoca a palazzo Chigi, dopo aver dichiarato che contro Italia Viva «non c'è nessuna ostilità». Maria Elena Boschi, Ettore Rosato e Davide Faraone a palazzo Chigi intendono andarci di pe ...

L'assessore Diego Bonavina: «Politica sportiva in stato confusionale, serve chiarezza»

Ci riceve nel suo ufficio a Palazzo Moroni, l’assessore allo sport del comune di Padova, Diego Bonavina. E’ parecchio contrariato da come la politica a livello nazionale e regionale sta gestendo lo sp ...

