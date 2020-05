Nina Moric interrompe la diretta Instagram del figlio Carlos e si sfoga (Di giovedì 7 maggio 2020) Nina Moric interrompe la diretta del figlio Carlos e si infuria con i follower. La modella ed ex moglie di Fabrizio Corona è stata costretta, ancora una volta, a difendere il 17enne dagli haters. Sensibile e appassionato di filosofia, Carlos è legatissimo a entrambi i genitori e ha un animo molto gentile che si adatta poco alla violenza verbale che spesso circola sui social. Cosa è accaduto? Carlos aveva deciso di realizzare una diretta su Instagram dal profilo della madre, chiacchierando un po’ con i followers. Se alcuni hanno gradito l’iniziativa, altri si sono scagliati contro il ragazzo, insultandolo e prendendolo in giro. Una situazione che ha fatto infuriare Nina Moric e l’ha costretta a intervenire. L’ex di Fabrizio Corona ha prontamente bloccato la diretta e ha cancellato i video del figlio. “Ma cosa ti dicono, basta ... Leggi su dilei Nina Moric - quello che è successo in diretta col figlio Carlos l’ha fatta imbestialire : “Mai più!”

Nina Moric interrompe e cancella la diretta del figlio Carlos : ‘Nessuna onorabilità - non si farà mai più’

Rivelazione di Nina Moric su Elena Morali : ‘E’ ricattata da Luigi Favoloso’ (Di giovedì 7 maggio 2020)ladele si infuria con i follower. La modella ed ex moglie di Fabrizio Corona è stata costretta, ancora una volta, a difendere il 17enne dagli haters. Sensibile e appassionato di filosofia,è legatissimo a entrambi i genitori e ha un animo molto gentile che si adatta poco alla violenza verbale che spesso circola sui social. Cosa è accaduto?aveva deciso di realizzare unasudal profilo della madre, chiacchierando un po’ con i followers. Se alcuni hanno gradito l’iniziativa, altri si sono scagliati contro il ragazzo, insultandolo e prendendolo in giro. Una situazione che ha fatto infuriaree l’ha costretta a intervenire. L’ex di Fabrizio Corona ha prontamente bloccato lae ha cancellato i video del. “Ma cosa ti dicono, basta ...

stanzaselvaggia : Ieri (che novità) nel programma di Barbara D’Urso è stata data una informazione sbagliata e pericolosa: NON è vero… - KontroKulturaa : Rivelazione di Nina Moric su Elena Morali: 'E' ricattata da Luigi Favoloso' - - GiampyMee : RT @stanzaselvaggia: Ieri (che novità) nel programma di Barbara D’Urso è stata data una informazione sbagliata e pericolosa: NON è vero che… - zazoomblog : Nina Moric interrompe e cancella la diretta del figlio Carlos: «Basta così vergognatevi» - #Moric #interrompe… - entrechatquatre : RT @stanzaselvaggia: Ieri (che novità) nel programma di Barbara D’Urso è stata data una informazione sbagliata e pericolosa: NON è vero che… -