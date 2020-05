Ma davvero? Beccato così in macchina: occhio al dettaglio, Striscia smaschera il ministro Speranza (Di giovedì 7 maggio 2020) Distanziamento sociale e norme di sicurezza, ma non per tutti. Molti politici, da Giuseppe Conte in giù, nelle settimane dell'emergenza coronavirus sono incappati in qualche gaffe. Ora, tocca al ministro Roberto Speranza, contro il quale si scatena Striscia la Notizia in un servizio trasmesso nella puntata del tg satirico su Canale 5. Già, perché in un'intervista concessa al Tg1 direttamente dal finestrino della macchina, il ministro della Salute si mostra mentre non rispetta le disposizioni del suo stesso governo. Al suo fianco un autista, nessuno dei due indossa alcun dispositivo di protezione, mascherine in primis. E anche la distanza dal giornalista che lo interpella lascia qualche dubbio. La sintesi di Striscia la Notizia? "Se questa non è una figura di mer***...". Striscia inchioda Speranza, il servizio Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 maggio 2020) Distanziamento sociale e norme di sicurezza, ma non per tutti. Molti politici, da Giuseppe Conte in giù, nelle settimane dell'emergenza coronavirus sono incappati in qualche gaffe. Ora, tocca alRoberto Speranza, contro il quale si scatenala Notizia in un servizio trasmesso nella puntata del tg satirico su Canale 5. Già, perché in un'intervista concessa al Tg1 direttamente dal finestrino della, ildella Salute si mostra mentre non rispetta le disposizioni del suo stesso governo. Al suo fianco un autista, nessuno dei due indossa alcun dispositivo di protezione, mascherine in primis. E anche la distanza dal giornalista che lo interpella lascia qualche dubbio. La sintesi dila Notizia? "Se questa non è una figura di mer***...".inchioda Speranza, il servizio

Noovyis : (Ma davvero? Beccato così in macchina: occhio al dettaglio, Striscia smaschera il ministro Speranza) Playhitmusic - - bixletmen : @draqonsIayer nonostante non sia perfetto sotto certi punti di vita è uno dei miei anime preferiti in assoluto ???? s… - raphcrawford : @gladerpetrovic Quando mi ha seguito nefeli sono sobbalzato perché non sapevo che cosa fare HAHAH e c’è davvero una… - scintillerosse : che poi davvero mi chiedo in tutto questo il signorino Berryman che fa???? con tutti i miei soldi che s'è beccato p… - FrancescaB_Jane : Alt! Beccato davvero! -

Ultime Notizie dalla rete : davvero Beccato Sorpreso a fare pezzi la scogliera di Porto Cesareo. Beccato dal consigliere comunale che ha... Quotidiano di Puglia Striscia la notizia smaschera Roberto Speranza: ma davvero? In macchina così, occhio al dettaglio

Distanziamento sociale e norme di sicurezza, ma non per tutti. Molti politici, da Giuseppe Conte in giù, nelle settimane dell'emergenza coronavirus sono incappati in qualche gaffe. Ora, tocca al minis ...

Beccato con l'amante, si dimette il guru Gb del lockdown

“Mi rammarico profondamente – ha aggiunto – di aver danneggiato il messaggio pubblico sulla necessità di mantenere il distanziamento sociale per controllare questa devastante epidemia. Neil Ferguson, ...

Distanziamento sociale e norme di sicurezza, ma non per tutti. Molti politici, da Giuseppe Conte in giù, nelle settimane dell'emergenza coronavirus sono incappati in qualche gaffe. Ora, tocca al minis ...“Mi rammarico profondamente – ha aggiunto – di aver danneggiato il messaggio pubblico sulla necessità di mantenere il distanziamento sociale per controllare questa devastante epidemia. Neil Ferguson, ...