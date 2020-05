L' incredibile titolo del Corriere della Sera E invece è tutto vero | Nicola

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 maggio 2020) Ne ha per tutti,Porro, nella sua consueta Zuppa di Porro. Ovviamente ne ha per Alfonso Bonafede, il ministroGiustizia nel mirino, dileggiato per la retromarcia a tempo record: "Adesso vuole il decreto contro la scarcerazione dei boss mafiosi". Dunque ne ha per Marco Travaglio, contro il quale; sempre più scatenato, e che nel suo ultimo editoriale in difesa di Bonafede, per la vicenda dei boss scarcerati, ha addossato la responsabilità ai magistrati di sorveglianza. E ancora, Virginia Raggi: "Dice che la libertà ce la dobbiamo meritare, che coraggio!". Ma lo spunto più divertente, forse,; quello contro il, che nella copia in edicola oggi, giovedì 7 maggio, titolava in prima pagina: "Riaperture, Conte accelera". Già, Giuseppe Conte che accelera. Un controsenso in termini. Tanto che Porro, ...