La fase due dell' aperitivo | a Parma cocktail in vescica a domicilio

Agenzia_Ansa : Pasticceria napoletana dona dolci ai più bisognosi. L'iniziativa di due fratelli durante l'emergenza #coronavirus… - SkyTG24 : Coronavirus e fase 2, Gimbe: “È giungla di tamponi. Sono troppo pochi” - paola_demicheli : Il prossimo 18 maggio è una data molto importante, perchè scatterà quella che possiamo chiamare la fase 2.1 per i t… - TgrAltoAdige : La testimonianza dei ristoratori del Grottino: dovendo rispettare le misure di sicurezza avranno meno coperti, con… - MammaNunmat64 : RT @luca_paladini4: 720 positivi 134 morti. 51% dei casi totali in Lombardia. il 7 di maggio. La fase due. -

Ultime Notizie dalla rete : fase due

La Repubblica

“Il calcolo dell’Rt spetta solo all’Istituto superiore di sanità (Iss)”. Non alla Regione, come vorrebbe fare la Giunta di Christian Solinas. A Sardinia Post lo dicono fonti del ministero della Salute ...ROVIGO - Riapre dal 17 maggio l'O.P. Park, con orario dalle 10 alle 18. L'associazione I luoghi dell'abbandono dopo la chiusura per l'emergenza Covid-19 e molti lavori di manutenzione svolti comunica ...