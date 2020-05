Il sindaco di Burolo TO vieta il 5G | ma non cita Montagnier né il COVID-19

(Di giovedì 7 maggio 2020) Oggi, 7 maggio 2020, Cronaca Qui ha pubblicato un articolo in cui riporta l’ordinanza deldi(TO) chela sperimentazione e l’installazione del 5G su tutto il territorio comunale. La motivazione principale riportata nell’ordinanza è il pericolo dei tumori legati alle onde delle antenne. Su Facebook, invece, ci sono utenti che gli attribuiscono un’affermazione sulla correlazione tra-19, 5G e unazione di. L’ordinanza esiste Il sito non offre alcun link che rimandi al documento originale dell’ordinanza firmata daldi, ma su La Voce leggiamo che l’ordinanza è stata emanata il 4 maggio 2020 e troviamo riscontro sul sito istituzionale del Comune a questo indirizzo. Tra le considerazioni leggiamo: Nel 2011 la IARC (International Agency for Research on Cancer) ...

