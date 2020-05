Giulia D’Urso fa una confessione su Instagram: “Giulio non è come me l’aspettavo” (FOTO) (Di giovedì 7 maggio 2020) Giulia D’Urso e Giulio Raselli sono una coppia molto seguita su Instagram. In questo periodo di quarantena i due protagonisti hanno tenuto ancora più compagnia ai fan pubblicando FOTO e video insieme davvero esilaranti. In queste ore, un utente ha fatto una domanda molto importante all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, la cui risposta ha spiazzato tutti. Il fan le ha chiesto se immaginava che Raselli fosse così. Vediamo come ha reagito lei. La confessione di Giulia D’Urso su Instagram Dopo la fine del percorso all’interno del talk show di Maria De Filippi, Giulia e Giulio sono subito andati a convivere. Questa è una scelta che prendono molti protagonisti considerando la distanza geografica che spesso ostacola le relazioni. Ad ogni modo, per loro due il discorso è un po’ diverso. Entrambi, infatti, si sono trovati ... Leggi su kontrokultura Grande paura per Giulio Raselli - Giulia D’Urso si sfoga : “Hai pensato di morire…” (FOTO)

Giulio Raselli e Giulia d’Urso - conferme e nottatacce : confessioni di coppia

Giulio Raselli a Giulia D’Urso : “Facciamo un figlio” - ma lei risponde di no : “Voglio realizzarmi” (Di giovedì 7 maggio 2020)D’Urso e Giulio Raselli sono una coppia molto seguita su. In questo periodo di quarantena i due protagonisti hanno tenuto ancora più compagnia ai fan pubblicandoe video insieme davvero esilaranti. In queste ore, un utente ha fatto una domanda molto importante all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, la cui risposta ha spiazzato tutti. Il fan le ha chiesto se immaginava che Raselli fosse così. Vediamoha reagito lei. LadiD’Urso suDopo la fine del percorso all’interno del talk show di Maria De Filippi,e Giulio sono subito andati a convivere. Questa è una scelta che prendono molti protagonisti considerando la distanza geografica che spesso ostacola le relazioni. Ad ogni modo, per loro due il discorso è un po’ diverso. Entrambi, infatti, si sono trovati ...

KontroKulturaa : Giulia D'Urso fa una confessione su Instagram: 'Giulio non è come me l'aspettavo' (FOTO) - - bnotizie : Uomini e Donne, Giulia D`Urso confessa: `Giulio Raselli sta male` - bnotizie : Uomini e Donne, Giulia D`Urso confessa: `Giulio Raselli sta male` - bnotizie : Uomini e Donne, Giulia D`Urso confessa: `Giulio Raselli sta male` - fainformazione : Giulio Raselli di Uomini e Donne desidera diventare papà: Giulia fa un passo indietro - Spettegoland Giulio Rasell… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia D’Urso Barbara d'Urso a Miami incontra Mara Venier e Teo Mammucari TvZap