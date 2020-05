Ghemon a Vieni da me racconta la depressione superata e il disordine che complica tutto (Di giovedì 7 maggio 2020) Champagne è il suo nuovo singolo ma Ghemon a Vieni da me ha raccontato tanto di se stesso e non solo della sua musica. Non ha fermato il suo lavoro, è uscito con un brano che è già un successo ma ci piace anche la sua nuova immagine. Un look diverso e sembra sia passato tanto tempo dal suo festival di Sanremo, non è così ma nel frattempo sono successe tante cose. Ghemon ospite in collegamento a Vieni da me sembra così diverso dal cantante sul palco, incanta anche mentre con la massima semplicità tira fuori i due anni di depressione. Lo fa per aiutare gli altri, non solo per dire che lui ce l’ha fatta ma per convincere chi vive quel malessere che c’è bisogno di parlarne e farsi aiutare. Non tutti ce la fanno da soli, lui ce l’ha messa tutta ma la psicoterapia e le persone che gli vogliono bene sono state il ... Leggi su ultimenotizieflash Ghemon/ "Ho più di 600 paia di scarpe. Il mio nuovo album..." (Vieni da me) (Di giovedì 7 maggio 2020) Champagne è il suo nuovo singolo mada me hato tanto di se stesso e non solo della sua musica. Non ha fermato il suo lavoro, è uscito con un brano che è già un successo ma ci piace anche la sua nuova immagine. Un look diverso e sembra sia passato tanto tempo dal suo festival di Sanremo, non è così ma nel frattempo sono successe tante cose.ospite in collegamento ada me sembra così diverso dal cantante sul palco, incanta anche mentre con la massima semplicità tira fuori i due anni di. Lo fa per aiutare gli altri, non solo per dire che lui ce l’ha fatta ma per convincere chi vive quel malessere che c’è bisogno di parlarne e farsi aiutare. Non tutti ce la fanno da soli, lui ce l’ha messa tutta ma la psicoterapia e le persone che gli vogliono bene sono state il ...

