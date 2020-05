Francesca Fialdini su Da noi a ruota libera | “Non lo so cosa succederà”

(Di giovedì 7 maggio 2020) Da noi aconfessa: “Non lo sosuccederà”, attualmente al timone di Da noi… a, ha voluto spiegare se ci sarà una nuova stagione del suo programma e ha raccontato i suoi prossimi progetti lavorativi, che potrebbero andare di pari passo a dei cambiamenti da apportare nella propria vita privata. La conduttrice estremamente riservata si è lasciata andare a qualche confessione in più rilasciando un’intervista al portale Super Guida Tv. Alla domanda diretta postale su una possibile riconferma del suo programma,ha così risposto: “Non lo sosuccederà ma la mia speranza è che possa essere riconfermato“. La conduttrice nell’ultimo periodo ha anche ricevuto una proposta per lavorare a Tv8, che però ha ...

