Dal Governo ok alle messe con i fedeli: ecco le regole da rispettare (Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stato firmato questa mattina, a Palazzo Chigi, il Protocollo che permetterà la ripresa delle celebrazioni con il popolo a partire da lunedì 18 maggio 2020. Il testo giunge a conclusione di un percorso che ha visto la collaborazione tra la Conferenza Episcopale Italiana, il Presidente del Consiglio, il Ministro dell’Interno – nello specifico delle articolazioni, il Prefetto del Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione, Michele di Bari, e il Capo di Gabinetto, Alessandro Goracci – e il Comitato Tecnico-Scientifico. Nel rispetto della normativa sanitaria disposta per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, il Protocollo indica alcune misure da ottemperare con cura, concernenti l’accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni liturgiche; ... Leggi su anteprima24 Firmato protocollo Cei-Governo - messe con i fedeli dal 18 maggio

MotoGP : raggiunto l’accordo tra Dorna e Andalusia per svolgere due gare a fine luglio - manca l’ok del governo spagnolo

Dal 18 maggio riprendono le messe con i fedeli. Firmato protocollo tra Cei e Governo (Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stato firmato questa mattina, a Palazzo Chigi, il Protocollo che permetterà la ripresa delle celebrazioni con il popolo a partire da lunedì 18 maggio 2020. Il testo giunge a conclusione di un percorso che ha visto la collaborazione tra la Conferenza Episcopale Italiana, il Presidente del Consiglio, il Ministro dell’Interno – nello specifico delle articolazioni, il Prefetto del Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione, Michele di Bari, e il Capo di Gabinetto, Alessandro Goracci – e il Comitato Tecnico-Scientifico. Nel rispetto della normativa sanitaria disposta per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, il Protocollo indica alcune misure da ottemperare con cura, concernenti l’accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni liturgiche; ...

GianlucaVasto : Ristoranti, bar e parrucchieri in alcune Regioni potranno riaprire già dal 18 maggio, in base alle diversità nei da… - SkyTG24 : Coronavirus: governo valuta riaperture negozi, bar, ristoranti, parrucchieri dal 18 maggio - TgLa7 : ++ #Fase2, accordo tra governo e Cei: dal 18 maggio ripresa delle messe con i fedeli ++ - M5SGiorgio : RT @Nico01042014: Comincio a nutrire dubbi... seri dubbi. Un magistrato di fama come Dimatteo non aspetta due anni per andare dal servo gil… - ES1670 : RT @ilfoglio_it: La messa in streaming è finita, andate in pace. Governo e Cei firmano un protocollo. Dal 18 maggio (che però è un lunedì)… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Governo Coronavirus, ultime notizie dall’Italia. Accordo tra governo e Cei: ripresa delle messe dal 18 maggio Il Sole 24 ORE Chiese riaperte in tutta Italia, dal 18 maggio tornano le Messe con i fedeli

e dal Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese – entrerà in vigore da lunedì 18 maggio 2020. “Il Protocollo è frutto di una profonda collaborazione e sinergia fra il Governo, il Comitato ...

Fase 2, accordo governo-Cei: "Via alle messe dal 18 maggio"

Dal 18 maggio si tornerà in chiesa per assistere alle messe. Questa mattina a Palazzo Chigi è stato firmato il protocollo per il riavvio delle celebrazioni dopo l'emergenza Coronavirus. L'accordo è st ...

e dal Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese – entrerà in vigore da lunedì 18 maggio 2020. “Il Protocollo è frutto di una profonda collaborazione e sinergia fra il Governo, il Comitato ...Dal 18 maggio si tornerà in chiesa per assistere alle messe. Questa mattina a Palazzo Chigi è stato firmato il protocollo per il riavvio delle celebrazioni dopo l'emergenza Coronavirus. L'accordo è st ...