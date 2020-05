Covid-19 | positivo membro dello staff di Trump | chi è

SkyTG24 : Coronavirus Brasile, il portavoce di Bolsonaro è positivo al Covid-19 - HuffPostItalia : Autista si frattura il polso, va al pronto soccorso e scopre di essere positivo al Covid - Agenzia_Italia : Un gatto positivo al #COVID__19 in Francia. È il quarto caso nel mondo. - GiaPettinelli : Un positivo in più al Covid -19 in Umbria su 1.460 tamponi - Umbria - - SermonetaFutura : RT @LatinaQTW: Un caso positivo al Covid 19 a Norma. Per il secondo giorno nessun ricovero in terapia intensiva al Goretti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid positivo Covid, un positivo a Luco dei Marsi - Il Capoluogo Il Capoluogo.it Sportiello negativo al Covid-19 dopo due tamponi: il portiere dell’Atalanta potrà riprendere l’attività fisica dopo gli accertamenti

Il portiere dell’Atalanta Marco Sportiello è risultato negativo al Covid-19, dopo essere stato sottoposto a due tamponi consecutivi nell’arco di 48 ore. Lo ha comunicato la società nerazzurra. «Il cal ...

Coronavirus a Bergamo e case di riposo, ripartenza e timori dopo la tragedia dei 1.300 morti

Dopo lo tsunami che le ha travolte, con il decesso di 1.300 ospiti dall’inizio dell’anno, le case di riposo bergamasche cercano ora di ripartire. E si interrogano sul futuro. Le circolari diramate sab ...

