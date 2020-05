Comiziano, i Carabinieri fanno brillare ordigno bellico trovato in strada (Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Cicciano, su segnalazione del Sindaco di Comiziano, sono intervenuti in via Napolitano dove è stato rinvenuto un ordigno bellico perforante da mortaio. Dopo aver cinturato la zona per garantire l’incolumità delle persone in transito, è stato richiesto l’intervento del Nucleo Carabinieri Artificieri di Napoli che ha rimosso il proietto, facendolo poi brillare in una cava di Roccarainola. L'articolo Comiziano, i Carabinieri fanno brillare ordigno bellico trovato in strada proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIdella Stazione di Cicciano, su segnalazione del Sindaco di, sono intervenuti in via Napolitano dove è stato rinvenuto unperforante da mortaio. Dopo aver cinturato la zona per garantire l’incolumità delle persone in transito, è stato richiesto l’intervento del NucleoArtificieri di Napoli che ha rimosso il proietto, facendolo poiin una cava di Roccarainola. L'articolo, iinproviene da Anteprima24.it.

campaniafelixit : COMIZIANO: Carabinieri fanno brillare ordigno bellico trovato in strada - - puntomagazine : I #Carabinieri di #Cicciano, su segnalazione del Sindaco di #Comiziano, sono intervenuti in via Napolitano dove è s… - bassairpinia : GALLO DI COMIZIANO. Rinvenuto ordigno, strada bloccata. Sul posto i Carabinieri - -

Ultime Notizie dalla rete : Comiziano Carabinieri Comiziano, i Carabinieri fanno brillare ordigno bellico trovato in strada anteprima24.it Paura nel Nolano, il sindaco trova un ordigno bellico: gli Artificieri lo fanno brillare

I carabinieri della stazione di Cicciano, su segnalazione del sindaco di Comiziano, Paolino Napolitano, sono intervenuti in via Napolitano dove è stato rinvenuto un ordigno bellico perforante da morta ...

I carabinieri della stazione di Cicciano, su segnalazione del sindaco di Comiziano, Paolino Napolitano, sono intervenuti in via Napolitano dove è stato rinvenuto un ordigno bellico perforante da morta ...