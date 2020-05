tuttonapoli : Castellacci sulla ripresa del campionato: 'In campo a metà giugno? Bisogna essere realisti...' - Salvato95551627 : RT @MondoNapoli: Castellacci: 'Ci sono ancora tanti interrogativi sulla ripresa, i dubbi non sono stati chiariti' - - MondoNapoli : Castellacci: 'Ci sono ancora tanti interrogativi sulla ripresa, i dubbi non sono stati chiariti' -… - TeofiloSteven : RT @tuttonapoli: Castellacci scettico sulla ripartenza: 'Se si trova un positivo quando andranno in ritiro come si fa?' - tuttonapoli : Castellacci scettico sulla ripartenza: 'Se si trova un positivo quando andranno in ritiro come si fa?' -

Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale e presidente dei medici del calcio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "La Federazione non prende in considerazione i medici del calcio ...

Castellacci: “I nodi sul protocollo andavano risolti prima. Se uno si ammala che si fa? Lasciamo perdere la Germania”

Il Professor Enrico Castellacci, Presidente dell’associazione dei Medici del Calcio Italiani è intervenuto a Lady Radio parlando di cosa succederà: “Se capita un positivo durante le prove ai giocatori ...

Il Professor Enrico Castellacci, Presidente dell'associazione dei Medici del Calcio Italiani è intervenuto a Lady Radio parlando di cosa succederà: "Se capita un positivo durante le prove ai giocatori ...