Calciomercato Napoli | Aurelio De Laurentiis avrebbe già offerto 40 milioni al Brescia per

Leggi su calciomercato.napoli

(Di venerdì 8 maggio 2020) Sandro Tonali è il sogno di mercato delper la prossima stagione. A riferirlo sono anche i media spagnoli, che si sono soffermati sul futuro del giovane regista delcercato persino dal Barcellona nelle scorse settimane. Secondo il portale Todo Fichajes, il club partenopeo approfitterà del vantaggio derivante dal suo bilancio e da una rosa in buona parte già definita per tentare degli acquisti importanti. La formazione allenata da Gennaro Gattuso deve occupare nuovamente la parte alta della classifica di Serie A. Sandro Tonali rappresenta il profilo del big prospettiva ed è già nel giro della Nazionale italiana. Ilsarebbe convinto della bontà dell’operazione e per questogià avviato la trattativa con ilper battere la concorrenza della Juventus. Il presidenteDe ...