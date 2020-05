Brusaferro: "Percentuale immuni bassa. Siamo ancora in fase epidemica" (Di giovedì 7 maggio 2020) “I dati mostrano che la Percentuale di immuni è ancora molto bassa”. Anche se è diversa tra le diverse aree del paese, “globalmente Siamo molto lontani dal 70% necessario alla soglia dell’immunità di gregge”. L’obiettivo ”è contenere il virus, non Siamo ancora in grado di immaginare un’eradicazione, che sarà possibile solo con il vaccino”. Lo ha detto Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), in audizione in Commissione Affari sociali.“I dati - ha continuato - mostrano che la Percentuale di immuni è ancora molto bassa”. Anche se è diversa tra le diverse aree del paese, “globalmente Siamo molto lontani dal 70% necessario alla soglia dell’immunità di gregge”. L’obiettivo ”è contenere il ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 maggio 2020) “I dati mostrano che ladimolto”. Anche se è diversa tra le diverse aree del paese, “globalmentemolto lontani dal 70% necessario alla soglia dell’tà di gregge”. L’obiettivo ”è contenere il virus, nonin grado di immaginare un’eradicazione, che sarà possibile solo con il vaccino”. Lo ha detto Silvio, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), in audizione in Commissione Affari sociali.“I dati - ha continuato - mostrano che ladimolto”. Anche se è diversa tra le diverse aree del paese, “globalmentemolto lontani dal 70% necessario alla soglia dell’tà di gregge”. L’obiettivo ”è contenere il ...

