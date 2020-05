Bayern Monaco, Miroslav Klose diventerà l’assistente personale di Flick (Di giovedì 7 maggio 2020) Nuova vita per Miroslav Klose: l’attaccante tedesco diventerà l’assistente personale di Hansi Flick al Bayern Monaco Nuova vita per Miroslav Klose. Come riporta l’account twitter del Bayern Monaco, l’ex attaccante tedesco diventerà l’assistente personale del tecnico Hansi Flick. Klose ha firmato un contratto fino al 2021 e dal 1 luglio ricoprirà questa nuova carica all’interno dello staff bavarese. ℹ️ Miroslav #Klose wird Assistenztrainer von Hansi #Flick – Danny Röhl verlängert. ✍️ 📰 https://t.co/NqHoc5x5BJ#FCBayern #MiaSanMia — FC Bayern München (@FCBayern) May 7, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Calciomercato - in tre su Belotti. Grande colpo del Bayern Monaco - l’attaccante si ritira

Bayern Monaco - Thiago Alcantara : lo spagnolo ha numeri irreali nel dribbling

Perisic-Bayern Monaco - il Covid-19 cambia le carte in tavola : la nuova idea dell'Inter (Di giovedì 7 maggio 2020) Nuova vita per: l’attaccante tedesco diventerà l’assistentedi HansialNuova vita per. Come riporta l’account twitter del, l’ex attaccante tedesco diventerà l’assistentedel tecnico Hansiha firmato un contratto fino al 2021 e dal 1 luglio ricoprirà questa nuova carica all’interno dello staff bavarese. ℹ️wird Assistenztrainer von Hansi #– Danny Röhl verlängert. ✍️ 📰 https://t.co/NqHoc5x5BJ#FC#MiaSanMia — FCMünchen (@FC) May 7, 2020 Leggi su Calcionews24.com

RobertoRenga : RT @DiMarzio: #Bundesliga | #BayernMonaco: #Klose nuovo vice allenatore di #Flick: “Avventura incredibile, non vedo l’ora di iniziare”?? htt… - CrapanzanoRobin : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Bayern Monaco, nuova vita per Klose: sarà l'assistente personale di Flick - CrapanzanoRobin : RT @RaiSport: Sarà Miroslav #Klose il nuovo assistente di #Flick nel #BayernMonaco?? #calcio #bundesliga Leggi la notizia?? - CrapanzanoRobin : RT @DiMarzio: #Bundesliga | #BayernMonaco: #Klose nuovo vice allenatore di #Flick: “Avventura incredibile, non vedo l’ora di iniziare”?? htt… - DiMarzio : #Bundesliga | #BayernMonaco: #Klose nuovo vice allenatore di #Flick: “Avventura incredibile, non vedo l’ora di iniz… -